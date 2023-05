L’Université Internationale de Rabat (UIR) et Israël Aerospace Industries (IAI) ont signé, lundi, un protocole d’accord visant l’établissement au niveau du campus de l’UIR d’un Centre d’Excellence en Aéronautique et Intelligence Artificielle (IA).

Cet accord fait suite au partenariat signé en novembre dernier entre l’UIR et l’IAI visant la mise en place de collaborations en matière de recherche appliquée, d’innovation et de transfert de connaissances dans les domaines de l’aéronautique, indique un communiqué des parties signataires.

Le protocole d’accord de création dudit Centre a été signé par le président de l’UIR, Noureddine Mouaddib, et le PDG des Technologies d’Israël Aerospace Industries, Eytan Eshel, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui et le président du Conseil d’Administration de l’IAI, Amir Peretz, en présence de nombreux hauts fonctionnaires et membres du Conseil d’Administration de l’UIR.

« La vocation première du Centre est de promouvoir la recherche de pointe, l’innovation et le transfert des connaissances dans les domaines de l’aéronautique et de l’IA », précise le communiqué, ajoutant que le Centre souhaite ainsi renforcer la place du Maroc en tant que pôle de compétence attrayant, que ce soit en termes de formation de ressources qualifiées, d’investissements ou de talents capables d’apporter des solutions innovantes aux industriels et aux entreprises aéronautiques à la recherche de laboratoires ou d’accélérateurs externes pour relever les défis des technologies disruptives à l’ère de l’IA.

L’écosystème aéronautique prend son envol

Les objectifs spécifiques du Centre d’Excellence incluent le développement de projets de recherche conjoints, la participation à des appels d’offres et programmes de financement de projets innovants, la promotion de l’innovation, l’organisation de programmes d’incubation et de boot camps pour les startups technologiques du secteur, la promotion du networking avec d’autres acteurs de l’écosystème aérospatial civil, l’offre de stages pour les étudiants et la mutualisation des ressources et du savoir-faire.

En parallèle à la cérémonie de signature, des ateliers conjoints sont prévus mardi entre l’équipe de recherche de l’UIR et les experts en aéronautique de l’IAI. Ces séminaires communs porteront sur des domaines clés d’intérêt mutuel et en parfaite adéquation avec la mission globale du Centre d’Excellence.

Ainsi, les chercheurs aguerris de l’UIR et les experts d’IAI se réuniront pour présenter les dernières avancées dans leurs travaux scientifiques, discuter des projets innovants en cours et partager leur savoir-faire aéronautique ou expérience sur les technologies émergentes et existantes.

Les conclusions tirées de ces séminaires dynamiques serviront à enrichir la feuille de route du nouveau Centre d’Excellence en Aéronautique, d’Innovation et d’Intelligence Artificielle.

Créée en septembre 2010 en partenariat avec l’État marocain, selon le modèle innovant d’un partenariat public-privé, l’Université Internationale de Rabat ne cesse depuis sa création de se distinguer à l’échelle internationale par la qualité de ses programmes de formation innovants, ses brevets technologiques déposés, ses publications scientifiques et compétences transdisciplinaires.

Quant à la société Israël Aerospace Industries, elle est l’un leader mondial dans le domaine de l’aéronautique, reconnue pour son expertise et son innovation. Fondée en 1953, elle est une entreprise publique spécialisée dans le développement et la production de systèmes aérospatiaux avancés.

Avec une solide réputation internationale, elle est à l’avant-garde de la technologie aérospatiale et fournit des solutions complètes dans les domaines de l’aviation civile et militaire, des systèmes de défense, des drones et de l’intelligence artificielle.