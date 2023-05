L’Institut pour le développement des technologies des combustibles et de l’énergie (IDTCE), basé à Moscou, a consacré un éclairage au secteur des énergies vertes au Maroc et aux atouts qui lui permettraient de ʺdevenir une puissance mondialeʺ en la matière.

ʺLe Vieux Continent se dirige à grands pas vers une transition vers les énergies renouvelables, afin de s’affranchir de sa dépendance à l’égard des sources d’énergie fossile. Pour le Maroc, il s’agit d’une bonne occasion de prendre pied dans l’un des marchés les plus convoités au mondeʺ, écrit l’institut dans une analyse intitulée ʺLe Maroc deviendra une puissance mondiale de l’énergie verteʺ.

Pour les besoins de l’analyse, publiée sur son portail officiel, l’Institut a interviewé Ghalia Mokhtari, conseillère en politique énergétique à l’Institut marocain d’intelligence stratégique, au sujet des perspectives du développement du secteur de l’énergie verte au Maroc.

Selon l’experte, le Maroc est bien placé pour s’imposer comme un acteur majeur des énergies renouvelables, eu égard à sa situation géographique et à son grand potentiel en termes de production de l’énergie, en particulier de l’énergie propre.

ʺC’est avec ces facteurs à l’esprit que l’Office National d’Électricité (ONE) a annoncé, il y a 19 ans, un plan de développement de 3,4 milliards de dollars axé sur les énergies renouvelablesʺ, a indiqué Mokhtari, notant que le Royaume a franchi une nouvelle étape dans le développement des énergies propres en 2008, à travers une réorganisation complète du système national de production d’énergie, où l’énergie solaire jouera un rôle majeur aux côtés de l’éolien et de la production d’hydrogène vert.

L’experte a également relevé que le Maroc s’est fixé comme objectif d’atteindre la souveraineté énergétique en réduisant de 90 % la part de l’énergie importée de l’étranger et en augmentant de 80 % la part de l’énergie produite au niveau local d’ici 2050.

ʺCes plans devraient faire du Maroc un leader dans la production d’énergie propre en Afrique, ainsi qu’au niveau mondial, car les investisseurs étrangers montrent un grand intérêt pour la capacité de production du paysʺ, a-t-elle dit, notant que le nouveau plan énergétique du Maroc devrait être principalement basé sur l’énergie propre.

De l’avis de l’experte, ʺla décarbonation de l’industrie nécessitera d’importants investissements, chiffrés à près de 46,3 milliards de dollarsʺ, pour financer les technologies de stockage et les infrastructures de transport d’énergie renouvelable.

Les différents projets entrepris et engagements pris contribueront à fournir le Maroc en énergie propre, de même qu’ils feront du pays une puissance d’exportation de premier plan sur le long terme.

L’Institut pour le développement des technologies des combustibles et de l’énergie s’assigne pour mission ʺd’aider les spécialistes de l’énergie à créer une image réaliste de l’énergie mondiale et d’informer sur le secteur énergétique russe et mondialʺ.