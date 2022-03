Bidra (mot arabe signifiant « graine ») est un nouveau fonds spécialisé dans l’identification, le soutien et la promotion de solutions audacieuses et innovantes dans le domaine de l’agriculture à travers le monde. Lancé avec le soutien de l’Université Mohammed VI Polytechnique et du Groupe OCP, Bidra place sa mission au centre de l’effort global pour nourrir durablement une population mondiale croissante.

Basée à San Francisco, aux Etats-Unis, Bidra sera initialement dotée de 50 millions de dollars à investir sur une période de 5 ans. Bidra est un fonds autonome fonctionnant de manière indépendante, les dirigeants de Bidra étant habilités à prendre des décisions d’investissement. Le fonds devrait être opérationnel à partir du 1er avril 2022. L’ambition de Bidra est d’avoir un impact tangible sur l’agriculture en se concentrant sur les solutions élaborées par les agriculteurs. Ce faisant, le Fonds couvrira des domaines tels que les intrants agricoles, les services agricoles numériques et les places de marché agricoles.

En s’associant avec les entrepreneurs les plus prometteurs dans le domaine de l’agriculture, Bidra donnera la priorité aux start-ups disruptives et évolutives et leur permettra de bénéficier de l’environnement stimulant, du savoir-faire de pointe, de l’accès au marché, de la marque établie et de l’expérience historique de l’Université Mohammed VI Polytechnique et du Groupe OCP.

« Je suis ravi de rejoindre Bidra au moment le plus critique pour notre industrie. Je suis reconnaissant de l’initiative de l’UM6P et de sa conviction à soutenir des fondateurs et des technologies à la pointe de l’agriculture. Je suis également reconnaissant de pouvoir compter sur des piliers de l’industrie tels que le Groupe OCP. Le fait que l’UM6P et l’OCP soient les seuls investisseurs garantit à Bidra le soutien d’un capital patient et l’accès à des ressources inégalées. » a déclaré Amar Singh, président de Bidra Innovation Ventures.

Hicham El Habti, président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et président du conseil d’administration de Bidra, a ajouté : « L’UM6P se consacre à la recherche et à l’innovation et réunit un écosystème d’innovation complet composé des meilleurs chercheurs, de partenariats universitaires et d’innovation internationaux de premier ordre, ainsi que de plusieurs laboratoires et de capacités permettant de tester et d’améliorer les nouvelles technologies. Nous considérons les partenariats de Bidra avec les startups et l’écosystème d’innovation agricole dans son ensemble comme des catalyseurs essentiels pour atteindre notre objectif de contribuer à la transformation de l’agriculture vers plus de durabilité. »