La ville canadienne de Toronto a proclamé novembre 2020 “Mois du patrimoine marocain”, une opportunité pour “découvrir le patrimoine du Maroc et la richesse de sa culture”. “Le Mois du patrimoine marocain est l’occasion de célébrer et de mettre en avant les réalisations de la communauté marocaine de Toronto. Au cours de ce mois, nous avons l’occasion de découvrir davantage le patrimoine du Maroc et la richesse de sa culture”, a indiqué le maire de la métropole économique canadienne, John Tory.



Dans une lettre adressée à l’Association marocaine de Toronto, Tory a rappelé “les nombreuses contributions apportées par la communauté marocaine au tissu économique, politique, social et culturel de la ville”.



Et d’ajouter que Toronto reconnaît aussi les précieuses contributions par lesquelles la communauté marocaine donne pleinement son sens à la devise de la cité: «La diversité, notre force».



En tant qu’une des villes les plus multiculturelles du monde, Toronto est devenue “un modèle où toutes les cultures sont accueillies et respectées”, a-t-il conclu.