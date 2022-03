L’entreprise spécialiste dans les produits de pointe pour la chirurgie et la médecine esthétique, Alma, a annoncé son implémentation au Maroc avec l’ambition de devenir la référence au pays dans le domaine de la chirurgie et de la me decine esthétique. « Alma Maroc compte s’imposer au Maroc avec ses produits de pointe pour la chirurgie et la médecine douce.

La firme doit sont ambition à des produits innovants d’origine israélienne qui sont classés dans le Top 5 des meilleures technologies mondiales dans la catégorie des dispositifs médicaux dotés de technologies laser, optique, radiofréquence et ultrasonore, des applications médicales et esthétiques », indique Alma dans un communiqué.

Le lancement de la marque au Maroc s’est effectué cette semaine a Rabat, en présence de l’adjoint au Chef de Mission a l’ambassade d’Israe l, Eyal David, du CEO Alma Italie, Giuseppe Trudu et du CEO Alma France et Maroc, Steve Beun, précise la même source. A cette occasion une présentation des équipements a été faite par Amit Lehavi, directeur du département chirurgical Alma Israël aux médecins spécialistes et professionnels présents.

Les produits phares d’Alma au Maroc sont le Soprano Titanium, une plateforme d’épilation révolutionnaire alliant fonctionnalité ultime et confort inégalé , l’accent Prime, l’équipement le plus perfectionné d’Alma pour la remise en tension cutanée, le remodelage corporel et l’amélioration des imperfections cutanées et enfin le Pixel CO2- FEMILIFT, une solution ambulatoire de pointe, peu invasive, utilisant la technologie CO2 afin d’offrir un traitement optimal pour de nombreux problèmes féminins.

Cette implantation stratégique au Maroc, a Rabat et Casablanca, permettra a Alma de se développer par la suite en Afrique.