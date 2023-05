Le Fonds des Nations Unies pour la Population au Maroc (UNFPA) et l’Association Marocaine de Planification Familiale (AMPF) ont signé un nouvel accord de partenariat dans la continuité de leur action conjointe visant à appuyer les efforts du pays pour promouvoir l’accès à l’éducation, l’information et les services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes et les jeunes.

Durant cette année 2023, le travail conjoint aura pour objectif d’appuyer la mise en place de l’observatoire de l’éducation sexuelle qui est une recommandation du colloque organisé sous le même thème en octobre 2019 sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI.

Ce partenariat vient par ailleurs appuyer la mise en ligne du module de l’habilitation des jeunes au Maroc, dans la continuité des interventions lancées en 2022 avec l’Ordre National des Adouls et faciliter l’accès des jeunes et des migrants à l’information et aux services de qualité en matière de santé sexuelle et reproductive par le développement des modèles d’intervention et le renforcement de capacités des acteurs clés au niveau national et communautaire. Ce travail sera mis en œuvre avec le soutien des Affaires Mondiales Canada.

Cette année 2023 marque le lancement du 10e cycle de coopération entre le Gouvernement du Maroc et UNFPA pour la période 2023-2027. Donnant la priorité à la jeune fille, le programme de ce nouveau cycle a été approuvé lors de la dernière réunion de la session annuelle formelle du conseil d’administration de l’UNFPA tenue à New York en septembre 2022.

Le travail de UNFPA au Maroc contribue à concrétiser la vision du Nouveau Modèle de Développement 2021-2035 et s’inscrit dans les orientations du plan-cadre de coopération du gouvernement marocain et le Système des Nations Unies pour le développement durable 2023-2027. Il contribue également à accélérer la réalisation des objectifs mondiaux de développement durable (ODD) à l’horizon 2030 et à réaliser la vision transformatrice de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement, qui va célébrer son 30e anniversaire en 2024.