AUTO24.africa, plateforme œuvrant dans le domaine des voitures d’occasion, poursuit son développement sur quatre nouveaux marchés africains: le Maroc, le Rwanda, le Sénégal et l’Afrique du Sud.

Cette expansion intervient suite à une installation réussie, amorcée plus tôt en Côte d’Ivoire. Elle permet ainsi à la plateforme de devenir le premier détaillant multi-marques de voitures d’occasion au niveau continental.

Stellantis, en sa qualité de principal investisseur dans AUTO24.africa, continue de soutenir cette entreprise dans son ambitieuse feuille de route qui s’aligne parfaitement avec le plan stratégique « DARE FORWARD 2030 » de Stellantis.

La feuille de route de AUTO24.africa vise l’octroi et le développement de solutions de mobilité efficaces à même de répondre aux différents besoins des clients en Afrique.

La récente expansion que vient d’opérer AUTO24.africa rentre dans le sillage de la vision de l’entreprise, qui aspire à devenir le principal détaillant de voitures d’occasion certifiées multi-marques en Afrique. La plateforme vise ainsi à introduire encore plus de fonctionnalités et de capacités, et ce de manière à rehausser l’expérience des utilisateurs en matière d’achat et de vente de véhicules.