Hamid Oumezdou, guide marocain travaillant depuis de nombreuses années pour le tour opérateur Intrepid Travel, a remporté la plus haute distinction lors de la cérémonie annuelle des Wanderlust World Guide Awards.

Hamid a reçu le Gold Award parmi plus de 3000 guides internationaux nominés, une distinction ultime récompensant le meilleur guide de montagne au monde qui a su « offrir une expérience authentique et durable aux voyageurs soutenant véritablement les communautés locales ».

À noter que Hamid est né et a grandi dans le village de Tighza dans les montagnes du Haut Atlas, et il exerce le métier de guide depuis plus de 13 ans. Il a conduit les voyageurs dans d’innombrables randonnées en montagne et visites de la ville et partage avec ses clients du monde entier un aperçu authentique du mode de vie marocain.

Sa note moyenne en tant que guide auprès des voyageurs Intrepid est de 4,98 sur 5, et il a également fait partie de la liste des nominés des World Guide Awards en 2015. Hamid a déclaré : « Le métier de guide des montagnes est ma véritable vocation… J’aime partager les connaissances et les merveilles de mon pays avec des voyageurs, tout en soutenant véritablement les communautés locales ».

Les voyageurs d’Intrepid Travel ont pour certains déclaré que « Hamid fait constamment des sacrifices pour s’assurer que ses groupes passent non seulement un voyage sûr et agréable, mais repartent avec le sentiment qu’ils sont les invités les plus spéciaux à avoir jamais visité le Maroc ».

Intrepid Travel a été nommé dans la liste annuelle TIME100 des entreprises les plus influentes, mettant en évidence les entreprises ayant un impact extraordinaire dans le monde entier. Hamid en tant que membre de la « famille Intrepid au Maroc » trouve tout son épanouissement professionnel à évoluer au sein d’une entreprise engagée envers ses écosystèmes humains.