Victime d’un terrible accident de la circulation il y a de cela trois semaines, le jeune joueur du Wydad Casablanca Oussama Falouh est décédé jeudi soir des suites de ses blessures.

Le Wydad a annoncé la mauvaise nouvelle sur sa page Facebook. Foulouh était un défenseur de 24 ans très talentueux et auquel on prédisait un grand avenir. Toutes nos condoléances à la famille et aux proches du défunt. Nous sommes à dieu et à lui nous retournerons.