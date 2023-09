L’Office national des aéroports (ONDA) a participé au Sommet mondial de l’Expérience Client, « ACI Customer Experience Global Summit », tenu du 4 au 7 septembre en Corée du Sud. C’était l’occasion de célébrer et remettre les prix annuels de la qualité des services aéroportuaires décernés par ACI Monde où l’aéroport Casablanca Mohammed V a reçu une triple distinction inédite.

Il s’agit du prix du meilleur aéroport en Afrique en 2022 pour la catégorie de 5 millions à 15 millions de passagers, du prix de l’aéroport avec le personnel le plus dévoué et celui de l’aéroport où le parcours passagers est le plus facile à l’échelle africaine.

« Nous sommes fiers de recevoir ces prix décernés par ACI Monde. Cette reconnaissance est l’aboutissement de notre engagement en faveur de la satisfaction des passagers. Nous veillons à rendre l’aéroport un véritable lieu de vie et d’envies, dont les passagers sont la raison d’être. Cet état d’esprit + centré client + imprègne toutes nos actions au quotidien. Je tiens à rendre hommage à notre équipe et à nos partenaires pour leur travail acharné et leur dévouement », a souligné la Directrice Générale de l’ONDA, Habiba Laklalech.

L’objectif de l’ONDA est de rester dans ce peloton mondial non seulement pour l’aéroport de Casablanca mais également y intégrer d’autres aéroports marocains inscrits dans le programme ASQ, a-t-elle poursuivi.

Le Sommet mondial de l’Expérience Client, organisé par le Conseil international des aéroports (ACI), est le premier événement aéroportuaire consacré à l’expérience clients et collaborateurs. L’événement attire plus de 500 leaders d’aéroports, des professionnels de l’expérience client et des cadres d’entreprises connexes.