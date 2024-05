Une nouvelle collection de t-shirts portant la touche marocaine a été lancée, mercredi à Rabat, dans le cadre d’un accord conclu entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la société Adidas.

Cette initiative vise à rendre hommage aux artisans marocains et à reconnaître la richesse du patrimoine culturel marocain, face aux tentatives de piratage de ce patrimoine, indique un communiqué du ministère.

Des négociations avec Adidas ont abouti à la création d’une collection de t-shirts portant des noms de villes marocaines et mettant en valeur l’histoire artistique du Royaume, avec un hommage particulier aux artisans traditionnels.

En effet, un groupe de femmes issues de coopératives de l’artisanat traditionnel participera à cette initiative, et au cours de la prochaine étape, les t-shirts seront ornés de motifs de « tarz Rbati » et de « Boucherouit » précise la même source, notant que des t-shirts reprenant des tableaux patrimoniaux et architecturaux du Maroc seront mis en vente, dès demain, dans les magasins Adidas au Maroc pour s’étendre ensuite aux autres magasins de la marque dans le monde.

Il convient de noter que cette collection est le fruit d’un accord juridique conclu entre le ministère de la Culture et la société Adidas, après des mois de négociations, en vertu duquel, un groupe de coopératives et d’artisans marocains bénéficiera de retombées financières en contrepartie de leur contribution à la conception des t-shirts, conclut le communiqué.