Le groupe aéronautique espagnol Aciturri a annoncé, ce jeudi, son implantation au Maroc, à travers l’acquisition de l’entreprise marocaine GOAM Industrie.

« Aciturri Aeroengines a formalisé l’acquisition de GOAM Industrie, un fabricant de composants de moteurs situé au Midpark de Casablanca, spécialisé dans la fabrication des pièces de turbine et de moteurs d’avion », indique la compagnie.

This acquisition marks a new step forward in Aciturri's internationalisation process and in its objective of increasing Aeroengines' technological and industrial capabilities.

