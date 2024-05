La société d’exploration axée sur les métaux critiques Aterian PLC, a annoncé l’émission de 500.000 livres sterling de notes de prêt convertibles pour développer ses opérations d’exploration au Maroc.

Ces notes offrent la possibilité de conversion en actions ordinaires de la société, permettant ainsi à Aterian de renforcer ses activités dans la commune d’Agdz au Maroc, au Rwanda et au Botswana.

Les principaux souscripteurs comprennent Simon Rollason, directeur de la société, et Altus Exploration Management Limited, une filiale d’Elemental Altus Royalties Corp., un actionnaire important. Simon Rollason a également vendu des actions ordinaires, tandis qu’Altus a cédé une partie de ses actions tout en maintenant une participation significative dans la société.

« Cette opération renforce notre position pour réaliser nos initiatives stratégiques au Maroc. Cette décision témoigne de la confiance des investisseurs dans notre vision et stratégie », a déclaré Charles Bray, président d’Aterian. La participation d’Altus à l’émission de CLN constitue une transaction importante entre parties liées, confirmée comme conforme aux exigences réglementaires.

Avec cette injection de capital et le soutien continu de ses investisseurs, Aterian est bien positionnée pour poursuivre ses opérations d’exploration et de développement, créant ainsi de la valeur pour ses actionnaires et contribuant à l’avancement de l’industrie des métaux critiques.