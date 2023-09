Le résultat net part du groupe (RNPG) Attijariwafa bank s’est élevé à 3,6 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2023, en croissance de 19% comparativement à la même période un an auparavant.

Le résultat net consolidé s’est élevé, quant à lui, à 4,4 MMDH, en hausse de 14,7% par rapport au S1-2022, indique un communiqué du groupe, dont le Conseil d’administration s’est réuni mardi dernier sous la présidence de M. Mohamed El Kettani pour examiner l’activité et arrêter les comptes au 30 juin 2023.

« Malgré un contexte global difficile et incertain toujours caractérisé par les impacts de la pandémie, des tensions géopolitiques dans certains pays de présence, la matérialisation croissante des risques climatiques, ainsi que des pressions inflationnistes persistantes, le groupe Attijariwafa Bank continue d’afficher de solides performances commerciales, opérationnelles et financières », fait savoir la même source.

Ainsi, le produit net bancaire (PNB) consolidé s’est situé à 14,6 MMDH, en amélioration de 14,2% par rapport au S1-2022. Cette progression a été induite par une dynamique commerciale favorable en termes de collecte de l’épargne et de financement de l’économie. Les crédits à la clientèle et les dépôts se sont établis respectivement à 367,4 MMDH (+5,2%) et 418,9 MMDH (+7,6%).