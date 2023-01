Le Conseil communal d’Agadir réuni vendredi dernier, en session extraordinaire, a adopté à l’unanimité de ses membres le plan d’action communal pour la période 2022-2027.

S’exprimant à cette occasion, le président du Conseil communal d’Agadir, Aziz Akhannouch, a mis en avant les efforts entrepris par les membres du Conseil pour l’élaboration de ce plan d’action, passant en revue les grandes lignes de ce programme fruit d’une approche consultative avec les les différents acteurs au niveau de la ville d’Agadir.

Ces consultations ont été marquées par la participation de plus de 1.000 personnes et de quelque 140 instances et associations locales.

Les participants à ces consultations ont fait état notamment du manque sur les plans de l’infrastructure et de l’attractivité ainsi que de la qualité de la vie à Agadir, mettant l’accent aussi sur les points forts qui contribueront à une nouvelle renaissance de la capitale du Souss.

Nécessitant un financement de plus de 4 milliards DH, ce plan d’action vise notamment à réaliser un espace territorial attractif en améliorant la qualité de vie à Agadir et renforcer le caractère durale et intelligent de la ville.

Il ambitionne également de promouvoir le modèle démocratique de gestion et de gouvernance, et de mettre en place une infrastructure moderne à travers la création de 7 nouveaux centres urbains.