Agadir met les petits plats dans les grands pour se positionner dignement parmi les grandes destinations mondiales dédiées au sport. C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet de mise en place d’une piscine olympique dans le chef-lieu du Souss-Massa.

Cette installation, soulignons-le, est programmée dans le cadre des infrastructures et équipements prévus par le Programme de Développement Urbain de la ville d’Agadir 2020-2024 dans son volet 6 « Renforcement des équipements sociaux de base et amélioration du cadre de vie ».

La piscine olympique projetée sera implantée à la zone du grand stade Adrar à Agadir. Et d’après les éléments préliminaires dont Infomédiaire.net a pu prendre connaissance, il s’agira d’une infrastructure dont l’envergure et les équipements prévues permettra d’y accueillir des manifestations d’ordre international.

Néanmoins, pour l’heure, l’une des questions à éluder par les autorités régionales reste celle de définir le mode de gestion et d’exploitation de cette future piscine olympique. Une étude en bonne est due forme sera menée à ce titre afin de cerner le potentiel de cette infrastructure et d’analyser les possibilités, opportunités et possibilités de synergie, d’articulation et de complémentarité avec les autres équipements sportifs, notamment de natation et projets similaires au niveau de la région aussi bien ceux opérationnels que ceux en cours de réalisation aussi bien publics que privés.

Il sera aussi question d’envisager les différentes options de montage juridique et institutionnel envisageables pour l’exploitation de ladite piscine et de concevoir une grille tarifaire d’accès aux différentes activités y offertes, tout en étudiant les hypothèses de ressources financières de ce projet ainsi que les scenarii de budget d’exploitation prévisionnel.

En bref, l’idée est de préparer en amont le lancement de ce projet qui sera érigé sur un terrain de 68 800m2 et dont la capacité totale d’accueil des spectateurs s’établit à 1.710 places assises.