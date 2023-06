Dans son discours, Habib El Malki, président du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS), a mis en évidence l’importance capitale de la réforme de l’éducation et de la formation pour le Maroc et les générations futures.

Le président du CSEFRS a souligné la nécessité de travailler collectivement afin d’élaborer une vision claire et une feuille de route solide. il a mis en avant l’intelligence collective, la coordination et la collaboration entre les différentes commissions et les parties prenantes. Il insiste sur l’importance de l’égalité des chances, de l’enseignement de qualité et de l’engagement envers les générations actuelles et futures.

Le président du CSEFRS a rappelé également l’impératif de traduire les propositions en mesures concrètes pour faire avancer le système éducatif. Il a exprimé sa gratitude envers les membres du Conseil et le personnel pour leur dévouement et leurs efforts dans cette mission cruciale.

Discours de Habib El Malki, lors de l’ouverture de la session extraordinaire, ce 19 juin à Rabat :

« Messieurs les Ministres,

Mesdames et messieurs les membres,

Mesdames et messieurs les représentants de la presse et des médias,

honorable assistance,

Nous nous réunissons aujourd’hui en session extraordinaire, pour examiner des sujets d’une importance capitale pour notre Nation, pour ses enfants et pour l’avenir de ses générations futures. Nous sommes en effet convaincus que la réforme de l’éducation et de la formation constitue la pierre angulaire de notre projet sociétal et de notre modèle de développement.

La tenue de cette session répond à l’impératif d’adopter les projets d’avis dont nous a saisis le Gouvernement, mais elle constitue aussi une opportunité de faire le point sur les réalisations accomplies au cours de ces derniers mois.

Je voudrais tout d’abord vivement saluer la dynamique soutenue qui marque les travaux des commissions permanentes depuis leur mise en place, ainsi que les efforts conséquents consentis par le groupe de travail spécial chargé de la préparation de la stratégie 2023-2027 du Conseil, et par la Commission

ad hoc chargée de l’élaboration du rapport annuel d’activité du Conseil. Les membres de toutes ces commissions ont pu réunir les conditions nécessaires à l’exercice de l’intelligence collective et à la formulation de propositions constructives qui sont l’essence même de notre mission, et ont montré, en outre, un haut niveau d’esprit de concertation et de coordination. Cela ne manquera pas de donner à notre action la cohérence et la complémentarité voulues.

Je voudrais également réitérer mes félicitations au nouveau Secrétaire général, Aziz Kaichouh, pour la confiance placée en lui par Sa Majesté le roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, et lui adresse mes meilleurs vœux de succès dans sa mission.

Mes vifs remerciements vont aussi à Mesdames et Messieurs les membres de la commission issue du Bureau ainsi qu’au personnel du Conseil, pour n’avoir ménagé aucun effort afin de faire de la participation du Conseil à la 28e édition du Salon International de l’Édition et du Livre, un succès. J’ai, personnellement, suivi avec une immense fierté les activités programmées sur le stand du Conseil et les retours positifs qu’elles ont suscités.

Je saisis par ailleurs cette occasion pour vous informer de la mise en place d’un mécanisme de coordination et de suivi, issu du bureau, chargé de renforcer la convergence, la collaboration et la coordination entre les commissions et d’assister le Bureau dans le suivi des travaux de ces dernières. Ce mécanisme veillera ainsi à créer des passerelles entre les différentes commissions d’une part, et entre les commissions et le Bureau, d’autre part.

Mesdames et messieurs les membres,

Grâce à notre persévérance, à la conjonction de nos efforts et à la convergence de nos réflexions, je suis convaincu que nous avançons résolument vers l’élaboration d’une vision claire et d’une feuille de route qui dresse la liste des actions à mener, conformément aux priorités que nous aurons choisies.

Je voudrais à ce propos attirer votre attention, si vous le permettez, sur l’importance du facteur temps dans la réalisation de nos travaux, en veillant à déterminer des délais de réalisation réalistes et raisonnables, à adopter une démarche rigoureuse et ciblée, et à s’atteler directement aux priorités et aux défis les plus pressants.

Mesdames et Messieurs les membres,

En ces moments charnières du processus de mise en œuvre des engagements contenus dans la Loi-cadre et la Vision stratégique 2015-2030, nous devons redoubler d’efforts pour contribuer à évaluer et à améliorer tous les projets du système d’éducation et de formation, à faciliter l’accompagnement vigilant de la réforme éducative, dans un esprit de collaboration étroite avec les parties prenantes et à soutenir les efforts visant à mettre en œuvre les propositions contenues dans la Vision stratégique et les dispositions de la Loi-cadre 51.17.

Il est à souligner que nos propositions ou nos critiques ne sont nullement une fin en soi. Elles s’inscrivent résolument dans la volonté de contribuer à une réflexion participative, constructive et prospective sur l’avenir du système d’éducation et de formation, avec une logique intégrée et inclusive, basée sur la qualité, l’équité et le mérite.

C’est pour cela que la garantie de l’égalité des chances de tous les apprenants à accéder à une éducation de qualité, dans le cadre de l’école nouvelle, est le fondement sur lequel repose la Vision stratégique 2015-2030.

Nous ne devons ainsi jamais perdre de vue l’essence même de notre action, de nos réflexions et nos avis, à savoir le droit des générations actuelles et futures à un enseignement de qualité, efficace, équitable et atteignable.

En effet, l’adoption de lois, le lancement de programmes et de grands projets, l’émission d’avis ou l’élaboration de rapports n’ont de sens que si nous sommes capables, chacun à partir de sa position, de les traduire en mesures concrètes, réalistes et durables qui placent l’apprenant au cœur des préoccupations de tous.

Ce sont ces valeurs et principes qui guident l’action du Conseil, tant en interne qu’avec les institutions et acteurs partenaires, et ce sont ceux-là même qui donnent de la crédibilité à ses travaux et suscitent de l’intérêt à leur égard.

Dans ce même ordre d’idées, le Conseil s’attèlera, à très court terme, à mettre en œuvre les dispositions de l’article 7 du Règlement intérieur du Conseil, relatif à la création d’un mécanisme chargé d’apprécier la suite donnée à ses avis et travaux d’évaluation.

Dans ce cadre, il sera également possible de développer des outils et des mécanismes de suivi pour suivre et évaluer les impacts à long terme des outputs du Conseil. Cela contribuera à mesurer l’impact des avis et des évaluations du Conseil sur le système d’éducation et de formation, ainsi que l’atteinte des objectifs visés sur les plans législatif, économique, social et culturel, pour servir in fine le bien commun.

Mesdames et Messieurs les membres,

Cette session extraordinaire sera consacrée à l’examen des projets d’avis du Conseil sur :

le projet de loi 59.21 relatif à l’enseignement scolaire ;

le projet de décret relatif à l’orientation scolaire et professionnelle et au conseil universitaire ;

le projet de décret fixant les applications de l’ingénierie linguistique dans l’enseignement scolaire, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur ;

le projet de décret fixant la vocation des établissements universitaires, les cycles des études supérieures ainsi que les diplômes nationaux correspondants et le projet d’arrêté approuvant le Cahier des normes pédagogiques nationales du cycle de la licence.

Pour rappel, les saisines adressées par le Chef du gouvernement au Conseil ont été transmises, sur décision du Bureau, aux commissions concernées. Ces dernières ont travaillé à un rythme soutenu et selon une démarche participative, à laquelle se sont associés plusieurs présidents et membres des commissions permanentes, l’instance nationale de l’évaluation et les cadres du Conseil chargés de l’appui scientifique aux commissions. Les propositions ainsi élaborées ont été présentées au Bureau du Conseil pour avis et enrichissements.

Les projets qui vous seront présentés aujourd’hui sont donc le fruit d’une intelligence collective, résultat d’échanges et de contributions constructives ainsi que de l’intégration d’avis et de points de vue divers.

Cette démarche logique de l’élaboration des avis, telle qu’elle a été formalisée, peut être capitalisée durant le mandat en cours et améliorée chaque fois que nécessaire.

Nous demeurons convaincus que cette session extraordinaire constituera une opportunité pour renforcer notre engagement collectif en matière d’appui et d’accompagnement du système éducatif national, de suivi vigilant des politiques et programmes de réforme, en particulier ceux prévus dans la Loi-cadre, que Sa Majesté le roi n’a cessé de rappeler en tant que cadre contractuel national qui engage toutes les parties prenantes.

Je tiens à signaler à ce propos que les saisines parvenues au Conseil témoignent d’une coopération des plus prometteuses avec les départements gouvernementaux en charge de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Cette synergie ne peut en effet que se développer, car nous poursuivons des finalités communes, à savoir le succès de la réforme éducative, toutes composantes et secteurs confondus, en veillant à sa conformité aux objectifs et délais préalablement fixés, dans le strict respect de l’indépendance et des prérogatives constitutionnelles de chaque partie.

Afin que nous puissions continuer à relever avec succès les défis qui s’imposent à nous en tant qu’institution constitutionnelle, nous devons traiter les avis consultatifs et rapports avec réalisme, objectivité et souplesse, dans le respect des référentiels du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, et en veillant à intégrer dans ces documents les recommandations et remarques que le Conseil juge nécessaires pour améliorer leur qualité, tant au niveau des grands choix qui les sous-tendent qu’au niveau des mesures idoines de leur mise en œuvre.

Cette orientation est à même de permettre d’atteindre les objectifs des projets de réforme et de renforcer la collaboration, la confiance et les passerelles entre des institutions qui poursuivent les mêmes finalités, mais avec des missions et des prérogatives différentes.

Mesdames et Messieurs les membres,

Je tiens à saluer vos efforts, et à vous réitérer mes remerciements pour votre dévouement à votre mission, votre engagement sans faille et l’esprit de collaboration que vous ne cessez de mettre au service du Conseil. Je saisis par ailleurs cette occasion, pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui nous ont rejoints pour combler les sièges vacants, en leur souhaitant une intégration réussie dans la dynamique des travaux du Conseil.

Je voudrais enfin féliciter vivement les « soldats de l’ombre », le personnel du Conseil, pour leur dévouement et leurs efforts.

Tels sont les axes de travail inscrits à l’ordre du jour de cette session. Je souhaite que grâce à la conjonction de nos efforts et à notre intelligence collective, nos travaux soient couronnés de succès.

Je vous remercie toutes et tous pour votre contribution et votre participation à cette session ».