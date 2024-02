Rwanda Fertilizer Company (RFC), joint-venture scellée entre OCP Africa et le gouvernement du Rwanda, a noué un partenariat avec l’Institut Rwandais pour l’Agriculture de Conservation (RICA), dans le but d’enrichir le paysage éducatif et de promouvoir les pratiques agricoles durables.

Cette collaboration vise à fournir aux étudiants du RICA des stages pratiques et des compétences adaptées dans le domaine des engrais, tout en introduisant des parcelles de démonstration éducatives dans la région de Bugesera, indique OCP Africa.

En associant expérience pratique et apprentissage académique, cette alliance donne non seulement aux futurs leaders agricoles les moyens d’agir, mais contribue également à la croissance durable de l’agriculture au Rwanda, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus brillant et plus prospère pour la communauté, fait-on savoir.