AgriEdge élargit ses horizons en implémentant une filiale au Canada, dans la région de Montréal, baptisée « AgriculturiX », dont l’inauguration a été annoncée lors du Grand Colloque AgTech.

Cette expansion constitue un grand pas dans la concrétisation de sa vision visant à exporter l’expertise agricole marocaine en optant pour le digital et à faire de l’AgriTech marocain une expertise reconnue à l’échelle mondiale, indique AgriEdge dans un communiqué.

Les premiers services que cette filiale déploiera dès cette année sont FertiX, pour la fertilisation raisonnée des cultures, YieldX pour la prédiction des rendements agricoles, et CarboX pour la mesure de l’empreinte carbone des exploitations agricoles.

Lors de cette inauguration, AgriculturiX a dévoilé son programme de recherche et développement qui sera mené en collaboration avec des universités et des centres de recherche de renom de la province du Québec.

Ce programme prévoit le développement de nouveaux services AgriTech répondant aux enjeux locaux identifiés lors d’une étude terrain menée précédemment dans la région par AgriEdge et ses partenaires.

Dans son expansion, AgriculturiX adoptera une approche écosystémique en s’appuyant sur des partenariats établis avec des universités, des coopératives agricoles, des centres d’innovation et des bailleurs de fonds.

Elle installera, grâce à ce réseau de partenaires, des plateformes de démonstration dans plusieurs régions du pays afin d’introduire progressivement ses solutions AgriTech dans l’écosystème local.

« C’est un immense plaisir de voir AgriEdge prendre de l’expansion et venir installer une antenne ici en Amérique du Nord et surtout de voir que l’AgriTech made in Morocco a sa place dans l’échiquier international » a déclaré Faissal Sehbaoui, Président d’AgriculturiX, cité par le communiqué.