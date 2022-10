Agro Juice Processing (AJP), lance le 1er Ice tea 100 % marocain conditionné dans un emballage carton éco responsable.

Ce thé glacé conditionné dans les emballages *Tetra Brik® Aseptic de Tetra Pak est proposé en deux formats, le premier familial d’un litre et le second destiné à la consommation individuelle, en 250 ml. Fabriqué avec du vrai thé et du sucre de canne, le thé glacé Valencia est commercialisé en deux arômes, pêche et citron.

« C’est la première fois qu’un thé glacé 100 % marocain est produit et commercialisé. C’est aussi la première fois au Maroc et dans la région du Maghreb qu’un thé glacé local est conditionné dans une brique en carton. Cet emballage responsable et certifié FSC, garantit la qualité et la préservation des saveurs des produits pour les consommateurs », commente à ce sujet Tarik Jalti, directeur Marketing de Tetra Pak.

Pour Ibrahim Belkora, PDG d’AJP, ce lancement s’inscrit en ligne avec la vision du groupe d’offrir aux consommateurs marocains, « des boissons saines. A ce titre, je suis heureux que ce thé glacé 100 % marocain puisse présenter de nombreux avantages pour leur santé, étant donné qu’il leur permet de maintenir leur corps hydraté, en plus de contenir de très fortes présences d’antioxydants et de magnésium dans le thé ».