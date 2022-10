Ayant remporté le prix de la production lors du 22e Festival National du Film de Tanger et projeté en compétition officielle du 38e Festival du Film d’Alexandrie, en Égypte, le nouveau film « La Marchandise » arrive dans les salles du Royaume le 23

novembre prochain.

Réalisé par Mohamed Nesrate, qui a en également rédigé le scénario, le film met en lumière la souffrance d’un groupe d’immigrés d’Afrique subsaharienne, chacun armé de l’espoir pour atteindre illégalement l’autre côté de l’Atlantique, mais qui se retrouve dans un parcours semé d’embûches, devant notamment faire face à la cupidité des trafiquants d’êtres humains…

Et pour raconter ce périple semé d’embûches, le casting du film met en vedette Fatima Zahra Lahrach, Kamal Cadimi, Adil Abatourab, Idriss Roukhe, Abdenbi Bniwi, Abdessamad Meftah Lkhir et Hassan Ben Bdida. Le film est par ailleurs produit par Mohamed EL Hassan El Chaoui, Btihaj El Merghadi, et distribué par Asma Graimiche.

«La Marchandise aborde la question de la migration clandestine, un phénomène mondial dont la spécificité varie d’un pays à l’autre, qu’elle se déroule à travers le

désert, la mer ou encore les couloirs frontaliers. L’objectif principal des

migrants clandestin est de changer leur vie, leur situation sociale,

économique pour échapper à la misère », commente Mohamed Nesrate. Pour lui, le pari de l’immigration clandestine représente une «sorte d’évasion risquée et un rêve d’une meilleure situation sociale et économique».