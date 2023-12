L’organisation GADA (Global Architecture & Design Awards) vient de décerner un prix récompensant le concept dans la catégorie commerciale au futur projet du Groupe Aksal à Marrakech.

Représenté par le cabinet DP Architects Pte Ltd qui développe le projet avec brio, Aksal fait une entrée remarquée dans une nouvelle ère de développements majeurs, indique le groupe dans un communiqué.

GADA 2023 est un prix de design exclusif qui analyse et compare les travaux d’architectes et de designers sous l’angle de la durabilité et de l’innovation, fait-on savoir.

Les Global Architecture & Design Awards 2023 constituent la quinzième édition des prix annuels organisés par Rethinking The Future dans le but de récompenser les travaux des professionnels et des étudiants du monde entier, ajoute la même source.

« Au nom de l’association ‘Repenser l’avenir’, je tiens à vous féliciter pour cette réalisation et à vous remercier pour votre contribution à la définition d’un nouveau langage architectural grâce à votre projet visionnaire », a affirmé le directeur de GADA, Vikas Pawar, cité dans le communiqué.

Né de la vision de sa fondatrice, Salwa Idrissi Akhannouch, ce nouveau projet totalement green arborant le label « smart lifestyle social shopping downtown » reflétera les avancées technologiques mondiales en créant une expérience 360° qui créera du lien social et ravira les acheteurs, les gourmets et les amateurs d’expérience.