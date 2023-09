Actif au Portugal, au Brésil et dans 13 pays d’Afrique, le cabinet portugais Prospectiva vient d’être exclu des appels d’offres de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) pour une durée de cinq ans. Il s’agit, techniquement, d’une exclusion temporaire, décidée par la Commission d’examen des fournisseurs, chargée d’étudier les dossiers d’exclusion des fournisseurs défaillants.

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’un fournisseur est déclaré défaillant si l’un ou plusieurs faits précis sont relevés à sa charge. Cela concerne la présentation d’une déclaration sur l’honneur inexacte, un acte frauduleux ou de corruption, la présentation de faux documents, des infractions répétées au Code du travail ou de graves manquements aux engagements pris. Pour le cas précis de Prospectiva, laquelle opère depuis son bureau à Rabat, celle-ci avait pris part, en 2022, à l’appel d’offres portant sur l’assistance technique au programme « Renforcement de l’alimentation en eau potable de la région Fès-Meknès et amélioration des performances techniques et commerciales ».

Dans ce cadre, l’entreprise avait joint à son dossier technique, une attestation de référence délivrée par la régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Taza (RADEETA) en 2016, et ayant pour objet l’élaboration des études APS, APD et DAO, suivi et contrôle du schéma directeur d’eau potable de la ville de Taza. Or, « à la présentation de ladite attestation de référence aux services de la RADEETA pour authentification, ces derniers ont confirmé que ce document n’a jamais été délivré par leurs soins », argumente l’ONEE. Une attestation de référence, donc, non authentique qui a donné lieu à une lettre d’explication émanant de l’ONEE, en juillet 2022, afin de répondre aux griefs qui lui sont reprochés dans un délai de 15 jours après réception dudit courrier.

Coup de théâtre : la réponse de Prospectiva, parvenue le 2 août 2022 à l’ONEE, souligne que cet acte a été commis par l’un des employés de l’entreprise. Faisant prévaloir le fait que cet argument ne décharge nullement l’entreprise de la responsabilité des dossiers et offres présentés en son nom et qu’elle ait certifié dans sa déclaration d’honneur l’exactitude des renseignements contenus dans les éléments du dossier et sa connaissance des sanctions prévues par le règlement des achats de l’ONEE, l’Office a donc activé son mécanisme d’exclusion des fournisseurs défaillants et la décision définitive a été actée le 23 juin dernier.