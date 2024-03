La société foncière marocaine spécialisée en immobilier locatif, Aradei Capital, a amélioré de 20% son chiffre d’affaires (CA) consolidé au titre de l’exercice 2023, pour s’établir à 583,2 millions de dirhams (MDH).

Cette progression est principalement portée par le nouveau périmètre qui contribue à hauteur de 70% de cette hausse, notamment Akdital Immo, l’immeuble de bureaux Prism et deux extensions d’actifs opérationnels livrées fin 2022, indique la société dans un communiqué financier.

Sur le plan social, le CA se situe à 202,9 MDH au 31 décembre 2023 comparativement à 171 MDH en 2022, soit une progression de 18,6%.

Par ailleurs, l’investissement global réalisé par la foncière au 31 décembre 2023 s’élève à 474,1 MDH, dont 238 MDH pour les nouveaux investissements de Akdital Immo sur les villes de Khouribga, Benguerir, Errachidia, Essaouira, Dakhla et Guelmim, et 236,1 MDH investis par Aradei Capital dans le développement de Sela Park Casablanca et l’acquisition d’un nouveau foncier pour l’extension de Sela Gallery Rabat.

S’agissant de l’endettement net, incluant la trésorerie disponible de 682,3 MDH, il atteint 2,66 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2023, comparé à 2,43 MMDH à fin 2022. L’endettement brut s’élève, lui, à 3,35 MMDH contre 2,81 MMDH au 31 décembre 2022.