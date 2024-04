Dans le cadre de sa stratégie RSE, Disty Technologies a décidé de soutenir, à travers l’association Maroc Impact, l’écosystème territorial d’innovation sociale à impact multidimensionnel : social, économique, culturel et environnemental, au cœur de l’ancienne Médina de Casablanca.

Ce partenariat citoyen a pour objectif de contribuer à la préservation et à la régénération de l’artisanat en intégrant la technologie comme pilier central de transformation et levier essentiel de redynamisation économique locale, avec la mise à disposition de stations de travail haut de gamme et hautement spécialisées pour la conception graphique et numérique, équipant ainsi une fabrique numérique, une content-factory, et une bibliothèque numérique en cours.

Ces équipements de pointe offrent aux artisans locaux et aux jeunes bénéficiaires du projet les moyens de libérer leur créativité, d’accéder à des nouvelles compétences techniques et artistiques, tout en agissant sur la pénibilité et la productivité. La démocratisation de l’accès à des outils technologiques avancés ouvre ainsi de nouvelles voies pour le design, la créativité, la préservation du patrimoine, et la création d’opportunités d’emploi au sein des communautés locales.

Loin de se limiter à un simple échange de ressources, cette alliance d’actions fortes symbolise un engagement profond en faveur de la valorisation des savoir-faire locaux au travers de la technologie et du développement territorial.

« Nous sommes heureux de contribuer au rayonnement de l’innovation sociale, culturelle et artistique au Maroc, il est clair que le pouvoir de la technologie stimule la créativité et nous sommes fiers de soutenir ceux qui façonnent la richesse culturelle de notre pays », a déclaré El Himdy PDG de Disty Technologies.

Ghizlaine Maghnouj Elmanjra Présidente et Fondatrice de Maroc Impact a pour sa part déclaré: « je suis ravie du partenariat avec Disty Technologies, en effet l’accès à la technologie et au numérique sont un levier essentiel de valorisation de notre patrimoine artisanal, tout en favorisant les conditions d’émergence de l’innovation ».

Cette initiative reflète l’engagement continu de Disty Technologies envers la responsabilité sociale des entreprises et sa vision d’un avenir où la technologie et les métiers d’art et d’artisanat se rejoignent pour stimuler l’innovation et le progrès.