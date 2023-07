A quelques semaines de la tenue des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, à Marrakech, la ministre de l’Economie et des finances Nadia Fettah multiplie les actions de communication afin de mettre en exergue l’importance de l’organisation de cet évènement phare au Maroc.

Quelques jours après sa réunion avec les représentants diplomatiques accrédités au Maroc, Nadia Fettah a accordé une interview exclusive à Forbes Afrique dans laquelle elle décrypte la portée de ces rencontres d’envergure mondiale et brosse un tableau des retombées attendues pour le pays.

D’emblée, à propos des préparatifs, la ministre explique par exemple que la construction d’un village dédié aux Assemblées Annuelles est en cours. Ce site « respectera les principes de durabilité (constructions en bois, réutilisation des eaux usées…). C’est un engagement important car il ouvre la voie à d’autres pays sur le continent africain qui n’ont pas les infrastructures nécessaires pour accueillir des évènements d’une telle envergure ».

Elle explique également que « l’une des grandes questions qui sera abordée à Marrakech concerne la réforme de la Banque Mondiale et des Multilateral Development Banks (MDB) ».

Et à propos des retombées économiques de ces assemblées pour Marrakech et pour le Maroc, de manière globale, Nadia Fettah affirme : « À plus court terme pour le pays et pour la ville de Marrakech, il y a une effervescence et une dynamique concrète et cela donnera probablement l’envie à beaucoup d’autres institutions de venir organiser leurs réunions annuelles ou leur forum au Maroc, ce tourisme d’affaire est aussi une belle opportunité pour nous ».