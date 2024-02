Le groupe Attijariwafa bank a lancé son 12e Club Afrique Développement (CAD) dans la Région Casablanca-Settat, avec la volonté d’ancrer d’avantage les services du Club Afrique Développement d’Attijariwafa bank au service des entreprises marocaines, apprend-on d’un communiqué.

Ce lancement officiel a rassemblé plus de 250 chefs d’entreprise et représentants institutionnels pour des discussions stimulantes sur « Les nouvelles opportunités d’investissement et d’échanges en Afrique », notamment dans les secteurs de l’agro industrie, de la logistique et du transport, indique-t-on.

Cet événement a connu la participation de Mohamed El Kettani, président-directeur général du groupe Attijariwafa bank, et de Abdellatif Maazouz, président du Conseil de la Région Casablanca-Settat.

À l’occasion de cette rencontre, et dans le dessein d’apporter un soutien durable aux entreprises marocaines exportatrices et primo-exportatrices de biens et services, une nouvelle convention entre le groupe Attijariwafa bank et Allianz Trade a été conclue. Cette convention vise à :