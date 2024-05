Le produit net bancaire d’Attijariwafa bank s’est élevé à 8,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre du premier trimestre de l’année (T1-2024), enregistrant une croissance de 24,9% (+26,5% à cours de change constants) par rapport à la même période de 2023.

Cette progression s’explique par une dynamique commerciale favorable en termes de collecte de l’épargne et de financement des économies de présence (progression des dépôts et crédits consolidés de 8% et 7,6% respectivement), ainsi que par une forte croissance des revenus des activités de marché, indique le groupe bancaire dans un communiqué sur ses résultats au 31 mars 2024.

En outre, le résultat d’exploitation augmente de 32,9% pour s’établir à 4,5 MMDH malgré une progression importante du coût du risque induite par une approche prudente et anticipative en matière de provisionnement.

Le coefficient d’exploitation a poursuivi son amélioration régulière et continue (baisse de 10,3 points entre le T1-2019 et le T1-2024) grâce à un contrôle rigoureux des coûts.

Pour leur part, le résultat net consolidé et le résultat net part du groupe ressortent respectivement à 2,9 MMDH et à 2,5 MMDH, en croissance de 28,9% et de 35,9%.

Ainsi, la solidité financière se renforce avec des fonds propres consolidés à fin mars 2024 de 69 MMDH (+9%) et la rentabilité des actifs s’établit à 1,75% à fin mars 2024 contre 1,44% à la même période l’année dernière.