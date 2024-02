Abarth et Stellantis Motorsport ont annoncé une nouvelle collaboration visant à établir un nouveau standard dans le monde de l’automobile électrique avec la naissance de l’Abarth la plus puissante de tous les temps grâce à ses 240 ch.

« Ce partenariat est un hommage à la tradition de course d’Abarth, pour qui la compétition est une partie intégrante de l’ADN », indiquent Abarth et Stellantis Motorsport dans un communiqué conjoint.

Grâce au « transfert » de technologie, les solutions les plus innovantes, testées sur la piste pour augmenter les performances et la fiabilité, ont toujours été appliquées aux voitures de série, afin de garantir une expérience de conduite stimulante.

Il en va de même pour Stellantis Motorsport, l’entité responsable des activités de compétition des marques, divisions et filiales du groupe.

Ce partenariat renforce en outre l’ADN d’Abarth, qui consiste à transformer l’ordinaire en extraordinaire, ainsi qu’il associe la tradition et l’héritage de la marque dans le domaine de la course, à l’expertise de Stellantis Motorsport.

Les deux entités mettent en commun leurs expériences et leurs histoires à la fois différentes mais présentant des similitudes, pour atteindre un objectif commun, à savoir rendre les voitures destinées à la route beaucoup plus performantes.

Abarth et Stellantis Motorsport ont élaboré ensemble une plateforme, mélange de savoir-faire technologique, d’expertise minutieuse en compétition, de connaissances poussées en ingénierie et de milliers d’heures d’essais pour donner naissance à un projet haute performance. Un développement technique basée sur la plateforme eCMP, désormais rebaptisée Perfo-eCMP.

Chaque élément technique a été analysé, affiné et mis au point par une équipe conjointe d’ingénieurs, d’experts et de testeurs d’Abarth et de Stellantis Motorsport pour obtenir le meilleur résultat possible. Il en résulte un nouveau modèle équipé d’un moteur et de suspensions hautes performances, avec des réglages spécifiques garantissant maniabilité, dynamique de conduite et stabilité ainsi que la possibilité d’optimiser les trajectoires et de garantir une très bonne dynamique de course, quelles que soient les conditions.

Pour contribuer encore davantage à l’excellence des performances, la nouvelle Abarth sera également équipée d’un différentiel à glissement limité unique, développé pour les besoins spécifiques du moteur électrique, et adapté à ses propriétés dynamiques. Le résultat est l’Abarth la plus puissante de tous les temps, un projet marqué par l’innovation et les performances extrêmes. Il s’agit d’une nouvelle référence dans se côtoient une architecture d’exception et un moteur extrêmement performant, encapsulé dans un châssis optimisé.

La nouvelle Abarth disposera d’une puissance de 240 ch. et d’un système de freinage avancé, offrant plus de puissance et de stabilité grâce à des disques de frein plus grands et à des surfaces de disque plus larges pour une meilleure dissipation de la chaleur et une meilleure résistance au fading.

Développés grâce à l’expérience acquise en Formule E, les nouveaux pneus garantissent une adhérence maximale sans compromis sur l’autonomie et l’acoustique. Grâce à la bande de roulement plus souple à l’extérieur et au centre, ils offrent une adhérence supplémentaire dans les virages et une meilleure autonomie, tandis que l’insert en polyuréthane assure l’isolation acoustique (-20% de niveau de bruit perçu).

À l’intérieur, les sièges grand confort à l’ergonomie racing contribuent à rendre la conduite confortable, même sur les trajets les plus extrêmes. Composés de quatre mousses différentes pour un soutien optimisé de chaque partie du corps, les sièges haute performance présentent une forme enveloppante pour limiter les mouvements dans les virages et mettre l’accent sur le soutien latéral. La mousse à haute densité garantit une grande durabilité.

En bref, les équipes ont peaufiné tous les détails pour créer un ensemble optimal qui assure plaisir, performance et sécurité aux passionnés de la marque. Abarth poursuit son chemin vers l’électrification tout en restant extrêmement fidèle à ses racines, la performance étant au centre de ses préoccupations.

Créée à la naissance du Groupe pour dynamiser le présent de la marque, Stellantis Motorsport est fortement ancrée dans le monde de la course. L’entité a toujours conçu des voitures capables de disputer la victoire dans leurs catégories respectives et de procurer du plaisir, quel que soit le niveau du pilote qui se trouve derrière le volant.

Stellantis Motorsport détient 27 titres constructeurs FIA WRC, 11 victoires au Dakar, 7 victoires au Mans, et est surtout connu pour son implication dans le championnat du monde de Formule E avec DS et Maserati, dans le championnat du monde d’endurance avec Peugeot, et dans le domaine de la compétition client avec les Citroën C3 Rally2 et Peugeot 208 Rally4, conclut le communiqué.