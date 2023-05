Le groupe coréen SJM a procédé, jeudi à Tanger Automotive City (TAC), à l’inauguration d’une nouvelle unité industrielle spécialisée dans la production des modules et composants intérieurs d’isolation flexible pour l’industrie automobile.

Cette nouvelle installation, qui a été inaugurée en présence des responsables du groupe coréen et du groupe Tanger Med, fait partie de la deuxième phase d’investissement du groupe dans la région.

Erigé sur une superficie de 4.800 m2, ce site devrait employer 250 personnes à terme et contribuera à augmenter le taux d’intégration locale.

Intervenant à cette occasion, le vice-président de SJM Group, Kim Whi Joong, a souligné que le Maroc est une destination stratégique pour le groupe en raison de sa proximité avec l’Europe et le Moyen-Orient, relevant que cette nouvelle installation aidera le groupe à mieux servir ses clients existants et nouveaux dans ces régions.

« Nous apprécions beaucoup le soutien continu du gouvernement marocain et des équipes de Tanger Med pour accélérer les investissements dans la région », a-t-il dit, ajoutant: « nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour soutenir le secteur automobile dans cette région, afin de lui permettre d’atteindre son plein potentiel ».

Les plans d’expansion de SJM FLEX au sein de la plateforme industrielle de Tanger Med comprennent l’établissement des capacités internes pour des surfaces de haute qualité de système d’isolation, d’autant plus que le groupe est reconnu comme étant le leader mondial des solutions de découplage flexibles dans l’industrie automobile, indique un communiqué du groupe. Ses produits garantissent un grand confort de conduite, réduisent les vibrations du système et le développement de bruits perturbateurs, tout en répondant aux exigences les plus élevées en matière de durabilité.

Le succès des opérations de SJM FLEX MOROCCO dans la région renforce sa position en tant que fournisseur leader de solutions automobiles et partenaire de confiance au long terme pour ses clients et ses partenaires, à travers la satisfaction de leurs besoins de production et la contribution à la génération de la valeur ajoutée pour cette communauté, précise la même source.

La proximité géographique permettra de réduire les coûts de transport et l’augmentation de la capacité de production, ce qui permettra à SJM FLEX d’offrir plus d’emplois et d’opportunités de croissance à la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Pour sa part, le directeur de « SJM FLEX MOROCC », Ahmed Oulad Dfouf, a indiqué que le groupe a investi environ 90 millions de dirhams dans cette nouvelle unité industrielle, qui emploiera, dans une première phase, 60 personnes, un nombre qui augmentera progressivement à l’horizon 2025, exprimant la volonté du groupe de poursuivre son investissement pour s’engager dans l’industrie des voitures électriques à l’avenir.

De son côté, le directeur général de Tanger Med Zones, Ahmed Bennis, a affirmé que le groupe coréen a pris la « bonne décision » en investissant dans la plateforme industrielle de Tanger Med, qui accueille plus de 1.200 entreprises, et offre de nombreux avantages compétitifs qui devraient contribuer au développement et à l’expansion du groupe au service de ses clients, à travers le monde, en tirant profit de sa proximité du port Tanger Med, qui est relié à plus de 180 ports mondiaux.

Créé en 1975 en Corée du Sud, le groupe SJM opère dans les industries automobile, aéronautique et navale, ainsi que dans la production des appareils biomédicaux et des puces électroniques.