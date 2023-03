Meryem Chami, Directeur général d’AXA Assurance Maroc et CIMA, a reçu mardi 21 mars 2023 Sa Majesté, La Reine Máxima des Pays-Bas en sa qualité de Mandataire spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la Promotion des Services financiers accessibles à tous qui favorisent le développement. Sa Majesté a été accompagnée d’une délégation des Nations Unies et de Jeroen Roodenburg, Ambassadeur des Pays-Bas au Maroc.

À cette occasion, AXA a organisé une table ronde sous le thème de l’inclusion financière avec un parterre de dirigeants marocains d’entreprises partenaires opérant dans la finance, les solutions de paiement, la fintech et le retail.

Cette table ronde a été l’occasion, pour la première fois en présence de l’UNSGSA, de réunir différents acteurs du secteur privé marocain afin d’échanger sur la situation de l’inclusion financière et économique au Maroc, des initiatives et des mécanismes existants ainsi que des enjeux de son développement, notamment à travers des canaux de distribution disruptifs et la facilitation apportée par la technologie.

En accueillant cette table ronde, AXA Assurance Maroc confirme sa position d’assureur citoyen engagé à soutenir le développement de l’inclusion financière au Maroc à travers l’innovation et les partenariats disruptifs avec des acteurs ayant la capillarité requise et le business model donnant l’accès aux populations cibles. À fin 2022, AXA Assurance Maroc protégeait 300.000 personnes vulnérables avec des solutions d’assurance inclusive.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie mondiale du groupe AXA sur l’assurance inclusive, à travers « AXA Emerging Customers », pour repenser l’assurance selon les besoins des clients émergents afin de surmonter les obstacles liés aux coûts, à l’accès, à la compréhension et à la confiance. Les programmes d’assurance inclusive d’AXA couvrent aujourd’hui plus de dix millions de clients dans treize pays.

Dans ce cadre, le groupe AXA est membre du réseau « CEO Partnership for Economic Inclusion (CEOP) » établi par l’UNSGSA et qui réunit neuf entreprises multinationales engagées en faveur du développement de l’inclusion financière et de la promotion de l’accès inclusif aux moyens de paiement et de financement.

En faisant le choix de mettre en place des actions concrètes favorisant l’accès des populations les plus vulnérables à des solutions financières adéquates, ce collectif de dirigeants d’entreprises a pour ambition d’avoir un impact tangible sur le développement de l’inclusion financière, notamment à travers la construction de dispositifs innovants en faveur de ces communautés.