La compagnie minière Aya Gold & Silver Inc a récemment publié des résultats prometteurs pour son Projet Boumâadine situé au Maroc. Ces découvertes ont été obtenues grâce à une évaluation des ressources minérales conforme à des normes internationalement reconnues.

Les évaluations ont révélé des réserves importantes, notamment 23,6 millions de tonnes de minerai inféré contenant de l’argent, de l’or, du zinc et du plomb.

Ces découvertes pourraient représenter une réserve de 64,7 millions d’onces d’argent et près de 2 millions d’onces d’or.

Une partie significative des réserves est accessible pour une exploitation minière, tandis que le reste nécessiterait des méthodes d’extraction souterraine.

L’entreprise prévoit d’étendre ses activités d’exploration dans la région pour découvrir de nouvelles réserves potentielles.

De nouveaux permis ont été acquis pour permettre une exploration plus poussée et des découvertes supplémentaires dans les environs du projet.

Ces découvertes pourraient avoir un impact positif sur l’économie locale en créant des opportunités d’emploi et en stimulant le développement de l’industrie minière dans la région.

« Boumâadine représente une étape importante pour notre entreprise », a déclaré Benoit La Salle, Président & Directeur Général. « Ces découvertes confirment notre engagement envers l’exploration responsable et durable, tout en offrant un potentiel significatif de croissance pour Aya Gold & Silver Inc. et pour l’industrie minière au Maroc ».