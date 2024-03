Aya Gold & Silver Inc. a annoncé des performances financières et opérationnelles robustes pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’année se terminant le 31 décembre 2023, démontrant une croissance et des réalisations significatives dans des domaines clés.

Les faits saillants annuels de la société mettent en évidence une augmentation de 5% de la production d’argent, dépassant les prévisions précédentes, ainsi que des améliorations notables dans le traitement du minerai et la génération de revenus.

En 2023, la compagnie a enregistré une hausse de 10% du minerai traité, atteignant 281.634 tonnes, et une augmentation remarquable de 79% du minerai extrait, avec une moyenne de 1.352 tonnes par jour. Cette trajectoire de croissance s’est également étendue à la performance financière, avec des revenus atteignant 42,8 millions de dollars, reflétant une augmentation de 12% par rapport à l’année précédente. De plus, la société a dépassé les prévisions de coûts de trésorerie de 13%, atteignant un coût par once d’argent vendue de 12,50 $, et a connu une augmentation significative du flux de trésorerie d’exploitation, qui a augmenté de 120% pour atteindre 21,2 millions de dollars.

Benoit La Salle, président et chef de la direction d’Aya Gold & Silver Inc., s’est déclaré satisfait de la croissance stratégique et des investissements de la société en 2023, mettant en avant l’exécution réussie des objectifs dans divers domaines, notamment l’expansion, l’exploration, le financement et les initiatives de durabilité. La Salle a souligné la production record d’argent à la mine Zgounder, associée aux avancées des programmes d’exploration à Boumadine et Zgounder, comme des moteurs clés des réalisations de la société.

En regardant vers 2024, Aya Gold & Silver Inc. a défini des objectifs ambitieux, soutenus par une base financière solide et des initiatives stratégiques. La société a terminé avec succès un financement public par émission de 77,6 millions de dollars canadiens et a tiré 25 millions de dollars d’une facilité de projet pour l’expansion de la mine Zgounder, se positionnant pour une croissance et un développement continus. Les perspectives pour 2024 incluent des prévisions de production variant entre 2,6 et 3,2 millions d’onces d’argent, avec un accent sur le maintien de l’efficacité opérationnelle et la gestion des coûts.

Aya Gold & Silver Inc. a alloué un budget d’exploration significatif de 36 millions de dollars pour 2024, en priorisant les projets à Boumadine, Zgounder et Zgounder Regional. La société reste engagée envers des pratiques durables, avec un accent sur la protection de l’environnement, la sécurité et l’engagement communautaire. Des initiatives telles que l’adoption d’énergies renouvelables, l’amélioration de la gestion des déchets et des programmes de développement communautaire soulignent l’engagement d’Aya Gold & Silver Inc. envers des pratiques minières responsables.

La performance de la compagnie en 2023 reflète sa résilience et sa capacité de croissance dans des conditions de marché difficiles. Avec une vision stratégique claire et des objectifs ambitieux pour 2024, la société est bien placée pour consolider davantage sa position en tant qu’acteur majeur de l’industrie minière, générant de la valeur pour les actionnaires tout en priorisant la durabilité et les pratiques commerciales responsables.