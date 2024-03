Aya Gold & Silver Inc. a annoncé la réalisation de 50% de son levé géophysique aérien MobileMT et l’obtention de droits sur 6 permis d’exploration supplémentaires pour son projet Boumadine au Maroc. Cette expansion porte désormais la superficie totale du portefeuille d’exploration de Boumadine à 141,4 km².

L’acquisition de ces 6 nouveaux permis, couvrant 58 km² dans la région de Boumadine, s’ajoute aux réalisations de la société dans le cadre de son programme d’exploration. À ce jour, plus de 50% d’un levé géophysique aérien de 6.515 kilomètres linéaires ont été achevés, et plus de 11.130 mètres de forage de reconnaissance ont été réalisés dans le cadre d’un programme d’exploration ambitieux de 120.000 mètres, fait savoir la société.

Benjamin La Salle, président-directeur général de Aya, exprime sa satisfaction quant aux résultats obtenus jusqu’à présent: « nous sommes ravis de consolider davantage notre position et d’augmenter notre empreinte de 70% à Boumadine. Notre programme de forage annuel dépasse nos attentes et révèle un potentiel significatif pour le projet ».

Actuellement, quatre plates-formes de forage sont en activité à Boumadine, et trois autres devraient être opérationnelles dans les semaines à venir. Ce programme de forage agressif ciblera les extensions des zones minéralisées déjà identifiées, ainsi que de nouvelles cibles émergentes grâce aux données recueillies par les levés géophysiques et hyperspectraux.

En parallèle, une campagne de cartographie et de prospection de surface est en cours sur les nouveaux permis acquis en 2023. Cette initiative vise à identifier de nouvelles structures minéralisées et à confirmer le potentiel minéral du projet Boumadine.