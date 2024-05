Dans un communiqué diffusé mardi 7 mai, Bank of Africa et Bank of Palestine annoncent avoir scellé « un partenariat stratégique multidimensionnel, porté par des valeurs communes, partagées entre les deux groupes, à savoir le Développement Durable, l’inclusion financière et le soutien à l’entreprenariat. Il vise prioritairement à renforcer la coopération économique entre la Palestine et le Maroc ».

« Fruit d’échanges de visites et de discussions menées tant au Maroc qu’en Palestine, cette convention de partenariat prévoit que soit réalisée une participation croisée, à titre symbolique, au capital de chacun des deux établissements bancaires et ce, par acquisition de titres sur les bourses où ces institutions bancaires sont cotées, à Casablanca et Naplouse, respectivement », poursuit le communiqué.

Et d’ajouter qu' »au-delà de cette prise de participation symbolique qui débute par l’acquisition de titres BOP par BANK OF AFRICA à hauteur d’environ 1,2 % de son capital, les deux groupes ont convenu de développer une coopération bancaire élargie, notamment, dans les métiers de Trade Finance et de Correspondent Banking ainsi que d’échanger leur expertise en matière de financement des PME et d’appui à l’entreprenariat et à l’innovation ».

Ce partenariat s’articule, également, autour de la promotion économique visant à dynamiser les flux d’échanges et d’investissements entre le Maroc et la Palestine, ainsi que de la coopération culturelle, à travers notamment la réalisation de projets communs mettant en exergue leurs liens historiques indéfectibles, indique-t-on.

« Nous sommes heureux de conclure avec le Président Shawa de BANK OF PALESTINE, a indiqué Othman Benjelloun, Président de BANK OF AFRICA, un partenariat Stratégique multidimensionnel. Au-delà de sa portée financière, économique et culturelle, il s’agit d’un acte institutionnel de solidarité et de confiance dans l’avenir des Territoires Palestiniens ainsi qu’une contribution de BANK OF AFRICA, en tant qu’opérateur privé panafricain de racines marocaines, à forger une destinée économique commune entre les deux nations ».

Pour sa part, Hashim Shawa, Président du Groupe Bank of Palestine a déclaré à ce sujet : « nous sommes fiers de l’évolution de notre partenariat avec BANK OF AFRICA. Ce partenariat est en ligne avec notre vision de l’expansion régionale et notre volonté d’attirer les investisseurs institutionnels vers BANK OF PALESTINE. Nous sommes reconnaissants au Président de BANK OF AFRICA et au Royaume du Maroc pour leur prévoyance et leur décision proactive de cimenter cet investissement dans BANK OF PALESTINE en ces temps difficiles, exprimant ainsi une marque de confiance dans la banque et dans l’avenir économique de la Palestine ».