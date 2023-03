BANK OF AFRICA est nommée ‘’Best Bank in Africa’’, distinction décernée par le « Global Finance Magazine ».

En 2023, elle est ainsi la 1ère banque marocaine à être distinguée comme ‘‘Meilleure Banque du Continent Africain’’ dans le cadre de ce prestigieux programme de récompense international, annonce BOA dans un communiqué, rappelant qu’en 2022, elle fut désignée meilleure banque marocaine.

Global Finance Magazine a ainsi couronné BANK OF AFRICA en tant que groupe bancaire marocain le plus orienté vers l’international avec une présence dans 32 pays en Afrique, Europe, Asie et Amérique du Nord, notamment avec une empreinte solide et stratégique dans 20 pays africains.

« Considérée comme une institution financière de premier plan en Afrique, BANK OF AFRICA s’est notamment distinguée à travers son attention aux besoins de ses clients dans un contexte économique difficile, ses performances solides et la résilience de son assise financière, les développements et partenariats significatifs entrepris au cours de l’année 2022 en termes de développement durable et d’appui à la croissance de l’économie, ainsi que ses innovations technologiques au service de sa clientèle », indique le groupe dans son communiqué.