Bank of Africa (BOA) et Royal Air Maroc (RAM), membre de l’alliance oneworld, ont lancé, ce mercredi, « Pay&Fly », une offre monétique innovante de 3 cartes –Visa Opale, Gold et Infinite – qui révolutionne le paysage bancaire en offrant aux clients des avantages exclusifs multiples à chaque transaction.

Le programme Pay&Fly est une avancée significative dans la synergie entre le secteur aérien et les services bancaires puisqu’il permet de cumuler des Miles Safar Flyer pour toute transaction de paiement supérieure à 100 dirhams effectuée avec sa carte bancaire Bank of Africa au Maroc ou à l’étranger, indique un communiqué de BOA.

Ces Miles pourront être convertis en billets d’avion et en services annexes auprès de Royal Air Maroc ainsi que toute compagnie de l’alliance oneworld, fait savoir la même source, ajoutnat que les détenteurs des cartes bancaires co-brandées bénéficient également, selon la carte choisie, d’avantages exclusifs tels que des Miles de bienvenue, des facilités d’enregistrement aux aéroports (Fast Track), des gratuités d’enregistrement de bagages supplémentaires et des accès aux salons VIP de RAM.

Par ailleurs, dans le but d’assurer un meilleur suivi et satisfaction des membres de ce programme, un service Client personnalisé a été mis en place, à travers une ligne Call center et une adresse email dédiés communiqués aux adhérents.

Afin de bénéficier de cette offre exclusive, la carte « Pay&Fly » octroyée par BOA à ses clients doit être liée au programme de fidélité Safar Flyer de RAM, renforçant ainsi la synergie entre les deux programmes.