Bank of Africa prend le contrôle exclusif de Bank al-Tamweel wa al-Imaa (BTI Bank). La décision y afférente a été rendue par le Conseil de la concurrence et actée par sa publication au bulletin officiel du 23 février.

Elle prend sa source dans un accord signé entre les parties, le 19 décembre 2022, par lequel BOA acquiert 43,56% d’actions supplémentaires dans le capital et le droit de vote de Bank al-Tamweel wa al-Imaa. Considérant l’opération sous la coupole de « concentration économique », le Conseil de la concurrence a ainsi donné son aval pour que Bank of Africa prenne les commandes de BTI Bank, qu’il s’agisse du volet de la gestion ou du volet décisionnel et ce, sur l’ensemble du territoire national.

Rappelons que les 43,65% correspondent au volume de parts ayant fait l’objet d’un accord entre Al Baraka Group et BOA. Le premier avait, en effet, consenti à sa participation dans BTI à Bank of Africa, partenaire local du groupe et actionnaire majoritaire de la banque, soulignait le groupe dans un communiqué daté du 26 décembre.

En novembre dernier, BTI avait fait l’objet d’une recapitalisation à hauteur de 50 millions de dirhams, relevant de fait son capital à 450 millions de dirhams.