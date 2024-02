Le Produit Net Bancaire consolidé de Bank of Africa a progressé de plus de 8% à 16,94 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2023, tiré par les bonnes performances tant de la marge d’intérêt que des commissions.

Le Groupe relève dans sa communication financière une bonne dynamique commerciale avec une croissance des crédits (hors resales) de +3% en consolidé à 202 MMDH et de +6% en social à 123 MMDH à fin décembre 2023.

Les dépôts de la clientèle au Maroc (hors repos) sont quasi-stables à 151 MMDH, et s’établissant à 237 MMDH en consolidé au 31 décembre 2023.

Et de rappeler qu’une émission réussie a été réalisé par Bank of Africa, en novembre 2023, d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons de 500 millions de dirhams additionnel, portant ainsi le montant global émis au titre de l’exercice 2023 à 1 MMDH.