Deux conventions de partenariat viennent d’être signées, entre le groupe Barid Al-Maghrib et la poste de Mauritanie « Mauripost », en marge de la 12ème édition d’Africa Postal Forum, tenue les 22 et 23 juin 2023 à Rabat, sous le thème « E-commerce, Services financiers et Logistique : Cap sur les sources de création de valeur ».

Ces accords témoignent des liens de coopération entre le Groupe Barid Al-Maghrib et la Poste de Mauritanie, indique Barid Al-Maghrib et Mauripost dans un communiqué conjoint. Ils viennent également consacrer les efforts entrepris, depuis la signature du mémorandum d’accord signé entre les deux institutions postales le 27 mai 2022 à Marrakech, pour l’essor du secteur postal africain et le raffermissement de la coopération sud-sud, souligne la même source.