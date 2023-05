Barid Media envisage un nouveau cap stratégique. La filiale du groupe Barid Al-Maghrib souhaite, en effet, se doter d’un plan de développement étalé sur trois années, dans un objectif de transformation digitale de son business model, apprend-on.

Pour cela, une étude globale sera menée pour poser les jalons du plan de développement 2023-2026 et tracer les modalités de sa mise en oeuvre. L’environnement macro-économique de Barid Media, son positionnement et sa concurrence, les segments d’activité relevant de son périmètre, son potentiel de prospection commerciale, les scenarii de son développement organique ou externe… plusieurs volets seront décortiqués dans le cadre de ce projet.

Il faut savoir que la transformation stratégique du business model de Barid Media a été initiée au lendemain de l’avènement de la pandémie. C’est ainsi que l’opérateur a pris le cap de la digitalisation de ses prestations et service.

Cette orientation trouve son origine dans une série de constats relevés après la pandémie. D’une part, il a été constaté que certaines activités liées au marketing direct physique (distribution de flyers) et à l’éditique (impression de courrier) ont connues un effritement malgré la sortie de la pandémie. Sur un autre registre, les services digitaux ont connu un fort engouement avec une démultiplication des projets de dématérialisation de processus mettant en œuvre aussi bien les besoins en signature électronique qu’en communication multicanal (SMS, eMail, Chat, Whatsapp, etc). De plus, de nombreux grands comptes privés et administrations publiques ont lancé des chantiers de digitalisation de leur patrimoine documentaire faisant appel à des prestations de numérisation des documents et de saisie de données pour enrichir leur SI. Notons aussi que la publication de la loi 43-20 ouvre de nouvelles opportunités dans l’axe du développement de la confiance numérique.