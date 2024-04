Une nouvelle opportunité de financement s’offre aux entreprises marocaines avec le lancement de CapAccess By BMCI. Cette initiative, résultat d’une collaboration entre le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I), Tamwilcom et les banques marocaines, vise à soutenir la stratégie nationale de revitalisation des investissements.

CapAccess offre aux PME-ETI une solution de dette subordonnée combinée à la dette bancaire, permettant ainsi aux entreprises sous-capitalisées de bénéficier de financements sans nécessité de renforcer simultanément leurs fonds propres.

Avec des taux avantageux, une maturité prolongée, et la possibilité de cumuler avec d’autres programmes de soutien étatiques, CapAccess By BMCI s’érige comme un levier essentiel pour stimuler la croissance et l’innovation au sein du tissu économique marocain.

Ce partenariat entre le secteur financier et les acteurs publics reflète l’engagement en faveur du développement durable et de l’impact positif. En évaluant les projets selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), CapAccess By BMCI encourage les entreprises à s’engager dans une démarche responsable et durable.