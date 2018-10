Infomédiaire Maroc – CFG Bank a organisé la One-on-One Equity Conference avec pour objectif de présenter aux investisseurs financiers les potentialités de la Bourse de

Casablanca, la Bourse de Tunis ainsi que celles de la Bourse Régionale de l’Afrique de l’Ouest, et ce pour la cinquième année consécutive.

CFG Bank, à travers cette conférence à vocation annuelle, entend promouvoir

Casablanca en tant que hub financier régional.

D’une durée de deux jours, cet événement s’articule autour de rencontres One-on-One ou de groupes restreints entre, d’une part les investisseurs marocains et internationaux, et d’autre part les sociétés cotées ou celles souhaitant faire appel public à l’épargne (les émetteurs marocains ou régionaux).

Ces rendez-vous sont planifiés en amont sur la plateforme dédiée, cfgconference.com.

• La plateforme cfgconference.com donne la possibilité aux investisseurs d’identifier les émetteurs avec

lesquels ils souhaitent échanger ; les programmes de rencontres découlent de ces choix. CFG Bank met

ainsi à la disposition des investisseurs un outil leur offrant des rencontres sur-mesure.

• Cette formule en One-on-One permet aux investisseurs nationaux et internationaux – représentés par leurs

décisionnaires – d’avoir des échanges francs, directs et détaillés avec les émetteurs locaux et régionaux.

• Les investisseurs intéressés ont également eu la possibilité de visiter le site de l’OCP à Jorf Lasfar au

cours de la journée du mercredi 3 octobre 2018.

POUR QUI ?

Les émetteurs

Dans l’édition 2018, les émetteurs présents sont les principales sociétés cotées marocaines ainsi que quelques

émetteurs tunisiens. Ils mettent en avant leurs secteurs d’activités respectifs ainsi que les perspectives de croissance de leur structure.

Les investisseurs étrangers

Les investisseurs institutionnels, les gestionnaires de fonds en provenance des Pays du Golfe, de Londres, New York, Paris, d’Afrique du Sud, etc. viennent s’informer des atouts du Maroc et de la Tunisie.

Les investisseurs locaux

Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de fonds marocains viennent s’enquérir de la situation financière des sociétés cotées ainsi que de leurs perspectives de croissance. Cet événement constitue également une plateforme de partage d’expérience avec leurs homologues étrangers.

Rédaction Infomédiaire