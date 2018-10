Infomédiaire Maroc – Le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a approuvé, lors de la séance d’octobre, une convention de partenariat avec le Conseil national des Droits de l’Homme visant la création d’un musée à la ville d’Al Hoceima.

La convention, adoptée à la majorité des membres présents, vise à réunir les ressources et les conditions nécessaires à la réalisation de ce projet, qui permettra à la région et à Al Hoceima de disposer d’un espace culturel abritant sont patrimoine matériel et immatériel.

Dans son préambule, la convention souligne qu’elle s’adosse aux hautes instructions royales contenues dans la lettre royale adressée aux participants au colloque international, tenu les 15 et 16 juillet 2011 à Al Hoceima, sous le thème: “Le patrimoine culturel du Rif, quelle muséographie”, et aux recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation en matière d’archives, d’histoire et de mémoire.

Le projet devrait nécessiter une enveloppe d’environ 61 millions de dirhams (MDH), selon une estimation du bureau des études muséales, datant de 2014. La convention, étalée sur trois ans renouvelables, engage le Conseil de la région notamment à contribuer à hauteur de 14 MDH sur trois années, chercher d’autres financements, et co-superviser les travaux du projet.

De son côté, le CNDH convient de suivre et de superviser les travaux du projet, et ce dans la mesure des allocations financières débloquées par les partenaires. Il s’engage aussi à contribuer à la mobilisation d’autres sources de financement, à la formation de l’équipe de supervision et la mise en place du cadre légal de gestion du musée.

