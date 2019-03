Le Maroc a décroché le prix de la meilleure campagne touristique digitale pour la région Europe-Afrique et Moyen Orient, décerné lors de la Bourse Internationale du Tourisme de Berlin (ITB 2019) qui se tient du 6 au 10 mars courant dans la capitale allemande.

L’Office National Marocain du Tourisme a remporté ce prix, octroyé chaque année par le groupe Expédia Monde, pour sa campagne « Moments in Morocco » (Moments au Maroc), indique un communiqué de l’office, précisant que le trophée a été remis au directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, au stand du Maroc à la Bourse Internationale du Tourisme de Berlin.

Lancée en 2018 et menée en partenariat avec Expedia, « Moments in Morocco » est la première campagne du genre sur les plateformes de ce site leader dans le E-Tourisme, ajoute-t-on de même source, précisant qu’elle comprend un plan marketing, une présence massive sur les médias sociaux et les sites d’Expedia axés sur les principaux marchés émetteurs.

Ayant pour objet de « délivrer un contenu riche et varié sur les atouts incontournables de la destination touristique du Maroc et surtout inspirer la clientèle des plateformes digitales d’Expedia à travers le monde, la campagne ludique et interactive a su capter l’attention de plus 2 millions de consommateurs », a déclaré à cette occasion le directeur général de l’ONMT, cité dans le communiqué.

Le partenariat actuel avec Expedia pour l’été 2018/hiver2018-19, note-t-on, couvre les principaux marchés émetteurs, notamment la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada, les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne, le Danemark, la Suède, le Norvège, la Suisse, la Belgique, le Brésil, la Chine et les pays du CCG, l’objectif étant d’atteindre 700.000 nuitées supplémentaires pour ces pays.

Expedia Inc. est le numéro 1 des agences de voyages en ligne dans le Monde. Egalement premier acteur mondial du E-commerce, le groupe dispose aujourd’hui d’une expertise technologique inégalée dans le domaine du voyage en ligne enregistrant à travers le monde plus de 85 millions de visiteurs mensuels.

Le Maroc est présent en force à la Bourse Internationale du Tourisme de Berlin à travers un stand de plus de 340 m2 et 27 opérateurs touristiques et exposants représentant toutes les régions du Royaume.

Le stand Maroc vise à s’ériger en tant que plateforme d’échange et de visibilité de la destination Maroc lors de ce salon leader de l’industrie touristique, qui a reçu lors de sa précédente édition plus de 180.000 visiteurs, dont 108.000 professionnels et plus de 10.000 exposants venus de 180 pays.

Le stand Maroc a évolué cette année en termes de superficie face à l’intérêt croissant des professionnels marocains conscients de l’importance de ce salon. Avec plus de 100m² supplémentaires, l’ONMT a conçu des espaces adaptés pour offrir une visibilité optimale de la Marque Maroc et de ses diverses régions touristiques.

Accueillant et ouvert, le stand est également adapté aux séances de travail des exposants nationaux (chaînes hôtelières, compagnies aériennes, agents de voyages, agences MICE, Conseils Régionaux du Tourisme…) qui pourront ainsi échanger aisément et organiser des séances de travail avec les acheteurs potentiels du monde entier, notamment les tour-opérateurs et agents de voyages

L’ITB Berlin est considéré comme le salon interprofessionnel leader de l’industrie touristique mondiale. Tous les secteurs générateurs de valeurs ajoutées y sont présents : tour-opérateurs, compagnies aériennes, agents de voyages, agences MICE, sites de réservations, hôtels, représentants de régions et sites touristiques, tout comme une multitude de médias qui convergent pendant ce salon pour se rencontrer, découvrir de nouveaux partenaires, prendre le pouls du secteur et sentir les nouvelles tendances.

IM