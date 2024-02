Mouna Benazzou prend les rênes de la direction générale de Capgemini Engineering Maroc et Égypte, succédant à Idriss Elasri, qui assume de nouvelles responsabilités au sein du groupe.

Mouna Benazzou a officiellement pris ses fonctions le 15 février 2024. Elle a précédemment occupé le poste de directrice des Opérations au sein de la compagnie.

Avec un parcours de près de 25 ans, la trajectoire professionnelle de Benazzou illustre sa compétence en finance et en opérations dans des secteurs variés, notamment la finance, l’industrie et les services, fait savoir un communiqué.

Au-delà de ses réalisations professionnelles, Benazzou s’investit activement dans des initiatives sociétales, défendant des causes telles que l’éducation des filles en milieu rural et la promotion de la diversité et de l’inclusion sur le lieu de travail, ajoute-t-on.