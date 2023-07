Qu’est-ce que le capital investissement ? Quelle est sa portée ? Et quels apports peut-il offrir à l’économie ? Toutes ces questions, la rédaction de l’InfoMédiaire les a posées à Hatim Ben Ahmed, président de l’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC).

Dans la foulée, Il dresse le bilan de l’activité du secteur au Maroc et commente la dynamique du capital investissement sur le marché national. Il souligne, par ailleurs, que le capital investissement englobe différentes branches, telles que le Venture Capitalists, le capital développement et le capital transmission. Le président de l’AMIC met également en évidence l’importance de cette industrie pour le développement économique du pays et regrette le manque de structuration du secteur du capital retournement.