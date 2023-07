Dans la continuité de sa désignation comme porteur principal du chantier de généralisation de la couverture sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a initié une série de projets en interne qui lui permettront de jouer à bien la mission qui sera la sienne.

C’est ainsi qu’en plus de l’accélération de sa transformation digitale et la réorganisation de ses structures, la CNSS se prépare à mettre à plat la cartographie de ses processus et leur système de management. Cette démarche aboutira, in fine, sur la mise en place d’un outil de management de processus afin de suivre et mesurer la conformité de tout le parc procédural de la Caisse et également instaurer une démarche de gouvernance des processus au sein de l’institution, apprend-on.

La Caisse se fera accompagner, pour ce projet, par un accompagnement externe, une prestation qui couvrira toutes les activités relatives aux processus Métier, Support et pilotage de la CNSS. Un chantier conséquent, si l’on prend en compte le fait que le système de management déployé au sein de la Caisse est principalement basé sur une quinzaine de macro-processus et 56 sous-processus, 450 procédures internes couvrant 14 domaines.