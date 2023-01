Trois projets ont été inaugurés, vendredi soir, au niveau de l’arrondissement de Mâarif dans l’objectif de rendre le cadre de vie des habitants plus agréable et dynamiser encore plus l’activité économique au niveau de cette zone des plus actives de la métropole.

Ainsi, Nabila Rmili, présidente du Conseil communal de Casablanca et Abdessadek Mourchid, président de l’arrondissement Maârif, ont procédé, en présence de plusieurs élus et représentants de la société civile, à l’inauguration d’une salle multisport dédiée aux femmes mères au foyer.

Cette structure permettra à cette catégorie de pratiquer le sport dans un cadre agréable tout en profitant des équipements qui leur sont dédiés ainsi qu’à leurs enfants et ce, à titre gracieux.

Au niveau du croisement des boulevards Bir-Anzarane et le 9 avril, il a été procédé à l’inauguration d’une fontaine moderne ainsi qu’à la mise en lumière du rond-point Maârif.

Dans une déclaration accordée à la MAP, Nabila Rmili a indiqué que la mise en fonction de ces sites s’inscrit dans le cadre de la politique du conseil de la ville visant notamment à rendre hommage à ce beau quartier emblématique de la ville de Casablanca, contribuer à la dynamisation de la ville et faire naître un nouveau style de management par rapport à l’arrondissement de Maârif.

Pour sa part, le président de l’arrondissement Maârif, Abdessadek Mourchid, a indiqué que ces projets s’inscrivent dans le cadre de la politique de la ville visant à améliorer le cadre de vie des citoyens.