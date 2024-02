Le programme 212Founders à travers CDG Invest, annonce, ce lundi, « un engagement important en faveur de l’innovation financière » en investissant dans PayTic.

Cette levée permettra à la startup PayTic, de révolutionner les processus du back office monétique des émetteurs de cartes de paiement catalysant ainsi leur croissance, fait savoir un communiqué.

Dans le cadre de sa mission de promotion de l’entrepreneuriat et la montée en gamme de l’économie marocaine, le programme 212Founders a concrétisé à ce jour 19 financements en Seed et Series A depuis 2019 atteignant un montant total de 110 millions de dirhams, indique-t-on.

Fondée et dirigée par Imad Boumahdi, CEO et fondateur, PayTic, présente à Casablanca, à Charlottetown, et prochainement à Londres, se distingue en tant que fintech innovante axée sur la révolution du back office monétique des émetteurs de cartes de paiement, visant à stimuler leur croissance, lit-on dans le communiqué.

L’année 2023 a été exceptionnelle pour PayTic, marquée par la signature de plus de 20 partenariats stratégiques, ainsi que la reconnaissance mondiale avec le prix annuel de la technologie bancaire par Fintech Futures à Londres et le prix Excellence in Finance-SaaS Award au Finext Awards de Dubai.